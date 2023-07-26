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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: روسيا تبذل مجهودا كبيرا لكي يكون لها موضع قدم في أفريقيا

إبراهيم عبد النظير
إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية هامة جدا.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه الزيارة تؤكد أن مصر استعادت موقعها الطبيعى أفريقيا ومحليا ودوليا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس موقع مصر التاريخى، خاصة وأننا لنا رؤية عالمية تحتذى بها.

 

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن روسيا تبذل مجهودا كبيرا لكى يكون لها موضع قدم فى أفريقيا.

 

ويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية.

 

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة الأفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذاً في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تشهد الزيارة أيضاً لقاء الرئيس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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