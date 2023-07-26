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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي يشارك في القمة الأفريقية الروسية.. ونواب: لها بعد اقتصادي وأمني.. ويعكس استعادة مصر موقعها الطبيعى دوليا

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

الزيارة تشهد لقاء السيسى مع بوتين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة
خارجية البرلمان: القمة الروسية الأفريقية تعزز التعاون الاقتصادي تفعيلا لاتفاقية التجارة الحرة القارية
برلمانى: القمة الأفريقية الروسية مرتبطة بتوفير الأمن الغذائى خلال عامى 2023 - 2024
نائب: روسيا تبذل مجهود كبير لكى يكون لها موضع قدم فى أفريقيا
 

أشاد عدد من النواب  بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية بمدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية ، وأكدوا أن القمة الأفريقية الروسية بمدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية حيوية ومرتبطة بتوفير الأمن الغذائى خلال عامى 2023 -2024.

فى البداية قالت النائبة سحر البزار ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إن مشاركة مصر في القمة الافريقية الروسية بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يعزز العلاقات الثنائية ، حيث ان  الاجتماعات رفيعة المستوى مثل هذه القمة تسهل المناقشات حول مختلف القضايا، مما يؤدي إلى توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والصفقات التجارية التي يمكن أن تعزز العلاقات الثنائية بين الدول.

وأضافت البزار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه القمة تعزز التعاون الاقتصادي تفعيلا لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بعد دخول الاتفاقية ، حيث تعد هذه الاتفاقية أحد أهم ركائز الأجندة التنموية للاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣، و التي تعمل علي الاندماج الإقليمي وزيادة تنافسية القارة الأفريقية على المستوى العالمي.

وأشارت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن القمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميان ، حيث يتم عقد القمة تحت شعار "من أجل السلم والأمن والتنمية"، و هو ما يعبر عن اهمية قضايا الأمن الإقليمي، وجهود  مكافحة الإرهاب، وحل النزاعات في إفريقيا وجهود ما بعد النزاعات التي 
تساعد مشاركة مصر فيها بشكل قوي من خلال مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات الذي تستضيفه مصر، وخطط عمله لحماية الدول من انتكاسات ما بعد النزاعات و هو ما يضمن استقرار الدول من خلال بناء قدرات الدولة لتقوم بمهامها بعد النزاعات بشكل طبيعي و مستقر.

وتابعت: بالنسبة لشراكات الطاقة والبنية التحتية فإنه للقمة دور هام بالنظر في قطاع الطاقة و استخدامها في تنمية القاره الافريقيه وتطوير بنيتها التحتية.

واختتمت : تدعم القمة الروابط الثقافية والدبلوماسية: حيث يمكن من خلال القمة الافريقية الروسية تعزيز الدور الدبلوماسي لتحقيق السلام و الاستقرار بالقارة و عليه تشارك مصر بمبادرتها في استضافة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية والتي تعبر بحق عن الهوية الأفريقية لمصر.

وقال النائب مجدى الوليلى ، عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان إن  مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية بمدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية لها أهمية كبيرة.

وأكد الوليلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن جزء كبير من القمة الأفريقية الروسية إقتصادى أمنى ، خاصة وأن روسيا أوقفت منذ أيام قليلة العمل بإتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود ، مما يهدد أمن وسلامة نقل المحاصيل والبضائع فى البحر الأسود  وتعرضها لمخاطر الحروب ، مما يؤدى لرفع تكلفة النقل.

وشدد عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان على أن القمة الأفريقية الروسية بمدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية حيوية ومرتبطة بتوفير الأمن الغذائى خلال عامى 2023 -2024.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية هامة جدا.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه الزيارة تؤكد أن مصر استعادت موقعها الطبيعى أفريقيا ومحليا ودوليا ، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس موقع مصر التاريخى ، خاصة وأننا لنا رؤية عالمية تحتذى بها.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن روسيا تبذل مجهود كبير لكى يكون لها موضع قدم فى أفريقيا.

ويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة الأفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذاً في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تشهد الزيارة أيضاً لقاء السيد الرئيس مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة الأفريقية الروسية الامن الغذائي مدينة سان بطرسبرج

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