10 قروش رسوم استقبال كل مكالمة هاتفية.. الحكومة توضح الحقيقة والتفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية انباء عن فرض شركة الاتصالات رسوم على متلقي المكالمة الهاتفية في كل دقيقة اثناء المكالمة، ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم حقيقة هذا الامر.

رسوم متلقي المكالمات

حقيقة فرض رسوم متلقي المكالمة

افادت الانباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن رسوم المكالمات، أن تلك الرسوم تصل قيمتها إلى 10 قروش لكل دقيقة، على أن يبدء تطبيق فرضها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وأوضحت الحكومة حقيقة فرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل، إذ تواصل المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي بدورها نفت تلك الأنباء.

وقالت الوزارة إنه لا صحة لفرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بفرض أي رسوم على متلقي المكالمات التليفونية.

رسوم تكلفة المكالمات

وأضافت الوزارة أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً، منوهة إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات، مُناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

شركة المصرية للاتصالات

في سياق منفصل، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، وحكومة سانت هيلينا عن تفعيل الخدمة على الكابل البحري إكويانو "Equiano"، وهو أول كابل بحري يربط جزيرة سانت هيلينا بالعالم، ما يمثل نقلة نوعية في جهود تعزيز النمو الاقتصادي للجزيرة.

وتحرص حكومة جزيرة سانت هيلينا على تحقيق أقصى استفادة من كامل إمكانات الكابل وبدء استخدام مسار الاتصال الجديد في أسرع وقت. وتعمل الحكومة على إنشاء شبكة محلية جديدة تغطي كامل مساحة الجزيرة وتوصيلها بمحطة إنزال كابل إكويانو، لضمان تقديم حزمة متكاملة من الخدمات القائمة على تكنولوجيا الألياف الضوئية بسرعة عالية لجميع المنازل والشركات على الجزيرة.

رسوم متلقي المكالمات

مواصفات المشروع

ويبلغ طول وصلة الكابل البحري التي تربط سانت هيلينا بنظام المصرية للاتصالات عبر إكويانو 1140 كيلو مترًا، ويمتد الكابل على طول الساحل الغربي لقارة أفريقيا ليربط بين جزيرة سانت هيلينا وكلًا من البرتغال وجنوب إفريقيا. ويبدأ تشغيل الكابل بسعة 400 جيجا باستخدام مجموعة رقائق نوكيا 1830 PSE-Vs (7nm)، مع إمكانية تطويره مستقبلاً باستخدام أحدث مجموعة رقائق PSE-6S (5nm) للوصول إلى سعات ضخمة تصل إلى عدة تيرابت. وبذلك يوفر نظام الكابل البحري الجديد حلولاً فعّالة وموفرة تلبي الاحتياجات المتزايدة لسعات الاتصال على الجزيرة.