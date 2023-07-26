حسام هزاع: إقبال كبير من السياحة العربية والأجنبية على مدينة العلمين

أكد حسام هزاع الخبير السياحي، الخبير السياحي، أن العلمين والساحل الشمالي في الصيف تتميز بالإقبال الكبير عليها من قبل السياحة العربية ودول الخليج بالإضافة إلى السياحة الأوروبية.

وقال “هزاع”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك إقبالا كبيرا على مدينة العلمين، خاصة أن القرى السياحية الموجودة في المدينة تتطلب إنفاق عالي، وفئة معينة.

وتابع الخبير السياحي، أن مهرجان العلمين 2023 سيكون له أثر إيجابي كبير وسينقل صورة إيجابية عن مصر ومنطقة العلمين للعالم والمدينة ككل.

السياحة الداخلية

وأشار حسام هزاع إلى أن هناك طيرانا يهبط في مطار العلمين من إيطاليا ودول مختلفة بالإضافة إلى السياحة الداخلية.

