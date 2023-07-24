الغرف السياحية: نستهدف الوصول لـ 30 مليون سائح بحلول 2028.. فيديو

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الخطة الموضوع للنهوض بالقطاع السياحي هو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأضاف الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الوصول لـ30 مليون سائح بحلول عام 2028 يوازي 30 مليار دولار غير متوسط إنفاق السائح".

وأشار: "متوسط إنفاق السائح يقاس باليوم"، موضحا: "كل سائح ينفق حسب الجنسية الخاصة به، فهناك سائح يصرف 100 دولار في اليوم، ومصروف السائح الأمريكي قد يصل إلى 200 دولار في اليوم".