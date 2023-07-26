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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشوب خلاف مع المدعين.. صفقة إقرار هانتر بايدن بالذنب في خطر.. تفاصيل

هانتر بايدن
هانتر بايدن

يبدو أن صفقة الإقرار بالذنب التي توصل إليها هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع المدعين العامين معرضة للخطر اليوم الأربعاء، بعد جلسة استماع مثيرة في المحكمة تشاجر خلالها المدعون مع محامي الدفاع حول احتمالية توجيه مزيد من التهم.

وقال محامي هانتر بايدن إنهم رفضوا الصفقة المعروضة من الادعاء مقابل اعتراف نجل الرئيس بالتهم.

ولم يقر هانتر بايدن بالذنب في تهمتي جنح اتحاديتين لفشله في دفع الضرائب في عامي 2017 و 2018 - كما كان متوقعًا كجزء من صفقة تم التوصل إليها مع المدعين - بعد نشوب خلاف حول الحديث عن تهمة السلاح.

ولم يتضح ما إذا كان لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق اليوم الأربعاء، حيث اجتمع المحامون لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تأخير الجلسة حتى أوائل سبتمبر.

وضغطت قاضية مقاطعة ديلاوير الأمريكية ماريلين نوريكا، على شروط الصفقة التي تم إبرامها مع المدعي الأمريكي ديفيد فايس من ديلاوير، وهو شخص آخر عينه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكانت هناك تساؤلات حول ما إذا كانت تهمة السلاح مرتبطة بصفقة الإقرار بالذنب.

وسألت نوريكا عما إذا كان لا يزال من الممكن توجيه تهم أكثر خطورة، وقال كل من المدعين ومحامي هانتر بايدن إن الأمر لم يكن كذلك.

وكان هانتر بايدن (53 عاما) أقر في يونيو بأنه ارتكب حين كان مدمنًا على المخدرات جريمتي التهرب الضريبي وحيازة سلاح ناري.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إنه المتوقع على نطاق واسع أن توافق القاضية، ماريلين نوريكا، على صفقة الإقرار بالذنب، لكنها ستطرح الكثير من الأسئلة بشأنها.

وسيكون هذا أول ظهور علني لنجل بايدن في قاعة المحكمة الجنائية بولاية ديلاوير.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سافر هانتر بايدن إلى جلسة المحكمة الجنائية في طائرة خاصة تخص محاميه كيفين موريس، وفقًا لمصدر وسجلات الرحلة.

وأظهرت بيانات الرحلة أن طائرة داسو فالكون 50 التابعة لكيفين موريس، محامي هانتر والمتبرع المالي، قد طارت من مطار لوس أنجلوس إلى فيلادلفيا اليوم، وهبطت حوالي الساعة 7.15 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث كان هانتر ومحاميه على متنها.

الإقرار بالذنب بايدن هانتر بايدن نجل الرئيس الامريكي الرئيس الأمريكي

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