عاجل| بمعدل فائدة 40% ..البنك العربي الأفريقي يطرح "شهادة الادخار الثلاثية المدفوعة مقدماً"

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن طرح "شهادة الادخار الثلاثية المدفوعة مقدماً لكافة العملاء من الأفراد"، وتبلغ مُدة الشهادة 3 سنوات بمعدل فائدة تراكمية 18.56% يصرف العائد 40% مقدماً اليوم التالي من شراء الشهادة، وبدأ طرح الشهادة في كافة فروع البنك بداية من يوليو الجاري.

يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن استرداد قيمتها الا بعد مرور 6 أشهر من ربط الشهادة مع مراعاة خصم نسبة من العائد المدفوع مقدماً ونسبة الفائدة التراكمية، ولا تجدد بعد تاريخ الاستحقاق. كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 50% من أصل مبلغ الشهادة.