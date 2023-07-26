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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على طريقتها الخاصة.. هبة مجدي تحتفل بعيد جوازها السابع

هية مجدي وزوجها محمد
هية مجدي وزوجها محمد محسن

احتفلت الفنانة هبة مجدي، مع جمهورها عبر السوشيال ميديا، بعيد زواجها السابع مع زوجها محمد محسن.


ونشرت هبة مجدي، صورة لها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "و احنا بنحتفل بعيد جوازنا السابع".
 

آخر أعمال الفنانة هبة مجدي

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل “المداح”، وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابرالطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة؛ ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة فيتجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل فيمعارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.

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