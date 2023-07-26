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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المطربة بوسي في عزاء وليد فطين .. فيديو

وليد فطين وبوسي
وليد فطين وبوسي

حرصت المطربة بوسي، على حضور عزاء وليد فطين بالرغم من الخلافات التي كانت منتشرة بينهما.

يعد وليد فطين أحد المنتجين الذين قدموا عددا من الأعمال الغنائية وكان يدير أعمال المطربة بوسى أثناء فترة زواجهما وأنتج لها العديد من الأغاني.

 

ولكن نشب بين وليد فطين وبوسى عدد من الخلافات الشديدة والتى أسفرت عن دخولها اروقة المحاكم.

 

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وليد فطين

وألمح وليد فطين وقتها ان هناك علاقة عاطفية نشأت بين بوسي وفنان شهير وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة بينهما وأنها توهمت أن هناك علاقة عاطفية بينها والفنان الشهير ولكن الفنان الشهير كان يقوم بعمله الفني بشكل احترافي.

واسفر زواج وليد فطين من بوسى عن طفل ولد ونشأت خلافات بينهما بسبب حرمانها له من رؤية ابنه.

علقت بوسي في تصريحات إعلامية لها خلال برنامج تلفزيوني على تصريحات طليقها الراحل بأنه كان ينفق عليها الكثير من الأموال وينتج لها الأغاني على نفقته الخاصة.

أكدت بوسي أن طليقها لم يكن يصرف أي أموال علي منزل الزوجية أو على عملها بل هي من كان تقوم بدور الزوج والزوجة في وقت واحد.

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