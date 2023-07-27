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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صورة تعصر القلب لطفل عراقي عذبته زوجة أبيه تثير جدلا بين رواد السوشيال ميديا

صورة تعصر القلب لطفل
صورة تعصر القلب لطفل عذبته زوجة أبيه تثير جدلا لرواد السوشيا

أثارت حادثة تسببت في موجة غضب كبيرة لدى رواد السوشيال الميديا  فقد تداول البعض منهم  صورة تعصر القلب للطفل موسى ولاء والذي تعرض لتعذيب قاس من قبل زوجة أبيه، والتي قامت باستخدام الكهرباء، والسكين والملح بجانب الخنق، إلى أن فارق الحياة وذلك في منطقة الخطيب والتي تعد تابعة لمدينة الشعلة في بغداد وقد  كان موسى يؤدي الامتحانات النهائية قبل أن تقتله زوجة أبيه ، وآثار التعذيب تبدوواضحة عليه.

 

أثارت الحادثة التي راح  ضحيتها الطفل موسى ولاء والذي يبلغ من العمر 7 أعوام موجة غضب كبيرة  لدى الرأي العام في البلاد ويعد اللافت في تلك الصورة أيضاً، ارتداء موسى ملابس شتوية في الصيف.

على الجانب الآخر بعد تداول الصورة على نطاق واسع يعد من الأغرب عدم معاناة زوجة الأم أي أمراض نفسية أو عقلية.

رواد السوشيال الميديا موجة غضب كبيرة منطقة الخطيب ملابس شتويه

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