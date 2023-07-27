أهالي حدائق أكتوبر يستغيثون من استمرار قطع المياه يوميا

استغاث أهالي حدائق أكتوبر، من استمرار انقطاع المياه يوميا و ضعفها التام أن وجدت .

وقالوا الأهالي ، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نشكو نحن سكان عمارة 247 بمدينة حدائق أكتوبر من انقطاع المياه يوميا لمدة 24 ساعة وضعفها التام أن وجدت ، و حاجتنا الضرورية للمياه لقضاء احتياجاتنا اليومية خلال فترات الانقطاع.

وناشد الأهالي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل لحل تلك الأزمة ورفع المعاناة عنهم".

للتواصل : 01002146366

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.