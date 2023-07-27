أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

شارك محمود كهربا جمهوره فيديو جديد عبر حسابه بموقع انستجرام بعد أنباء إيقافه.

وظهر كهربا وهو يرقص علي انغام اغنية سطلانة بالاضافة الي حركتة الشهيرة للأحتفال ، مما حاز الفيديو على إعجاب متابعيه.

كشف الإعلامي محمد شبانة موقف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي عقب وصول خطاب رسمي من لجنة التظلمات بشأن إيقافه.

وأكد شبانه في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” أن اتحاد الكرة سيقرر تنفيذ عقوبه ايقاف كهربا خلال الأيام المقبلة، مشددا أن القرار كان تم إيقافه عقب لجوء الأهلي لتقديم دعوي ببطلان قانونية لجنة التظلمات.