هند النعساني: الشاعر شوقي حجاب أثرى الحياة الفنية بقيم أصيلة عاشت في وجداننا|فيديو

قالت الإعلامية هند النعساني، فقدنا ‏بالأمس واحدًا من فناني الزمن الجميل الشاعر شوقي حجاب الذي رحل عن عمر يناهز 77 عامًا، والذي استطاع بفنه أن يثري الحياة الفنية المصرية بقيم أصيلة عاشت في وجداننا منذ الصغر.

الشاعر شوقي حجاب



‏وتابعت هند النعساني خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن الشاعر شوقي حجاب هو شقيق الشاعر الكبير سيد حجاب، لكن كل واحد منهما كانت له طريقة مختلفة ومميزة عن الآخر، والفنان والشاعر شوقي حجاب ولد في المطرية بمحافظة الدقهلية عام 1946 وكانت نشأته مميزة وتأثر بها في كتاباته.