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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكرم حسني ينتهي من تصوير فيلم «العميل صفر»

صدى البلد

أعلن الفنان أكرم حسني انتهاء تصوير فيلمه الجديد العميل صفر، وذلك من خلال صورة له شاركها عبر حسابه على تطبيق انستجرام .

وظهر أكرم في الصورة التي نشرها، بلوك  الشنب الرفيع الذي ظهر به عمرو دياب فى أحدث أعماله.

 وعلق أكرم حسنى :"فركش فيلم العميل صفر، وفضيت لك يا هضبة، بعتذر عن سوء منظري".

الفيلم تم تحديد موسم رأس السنة الجديدة موعدًا مبدئيًا لعرضه، وذلك بعد تأجيل تصويره لأكثر من عامين بسبب مشاكل إنتاجية.
 

تفاصيل فيلم العميل صفر

وفيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، ويشارك فى البطولة كل من نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارينحداد، ليلى عز العرب ومصطفى غريب وأيمن الشيوى، والعمل فكرة أكرم حسنى، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، إخراجكريم العدل.

 

قصة فيلم العميل صفر 

وتدور أحداث فيلم العميل صفر في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند لكنه يفشل في ذلكويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.
 

العميل صفر 

وكان المنتج وائل عبد الله قد استأنف تصوير فيلم العميل صفر، لأكرم حسني، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين، وعلى رأسهم:أكرم حسني ورحمة أحمد ومصطفى غريب وأيمن الشيوي.

وأضاف وائل عبد الله، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: أنه كان مشغولا خلال الفترة الماضية بانتهاء تصوير ومونتاجفيلمه الجديد “يوم 13”، وبعد بدء عرضه في السينمات؛ سيتفرغ لفيلمه الجديد مع أكرم حسني "العميل صفر".

وتداولت بعد الأخبار خلال الفترة الأخيرة، حول توقف تصوير فيلم العميل صفر، وانضمامه إلى قائمة الأفلام التي تواجهمصيرا مجهولا؛ بسبب الإنتاج، إلا أن منتج العمل وائل عبد الله، نفى كل هذه الأخبار، وأعلن وقتها استئناف تصويرهلعرضه فى موسم راس السنة الجديدة.

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