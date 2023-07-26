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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى غريب يعلن انتهاء تصوير فيلم العميل صفر

أبطال العميل صفر
أبطال العميل صفر

أعلن الفنان مصطفى غريب، الانتهاء من تصوير فيلم العميل صفر والذى يشارك فى بطولته بجانب عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم أكرم حسني ورحمة أحمد.

الفيلم تم تحديد موسم رأس السنة الجديدة موعدا مبدئيا لعرضه، وذلك بعد تأجيله تصويره لأكثر من عامين بسبب مشاكل إنتاجية.
 

تفاصيل فيلم العميل صفر

وفيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، ويشارك فى البطولة كل من نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب ومصطفى غريب وأيمن الشيوى، والعمل فكرة أكرم حسنى، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، إخراج كريم العدل.

 

قصة فيلم العميل صفر 

وتدور أحداث فيلم العميل صفر في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.
 

العميل صفر 

وكان المنتج وائل عبد الله قد استأنف تصوير فيلم العميل صفر، لأكرم حسني، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين، وعلى رأسهم:أكرم حسني ورحمة أحمد ومصطفى غريب وأيمن الشيوي.

وأضاف وائل عبد الله، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: أنه كان مشغولا خلال الفترة الماضية بانتهاء تصوير ومونتاج فيلمه الجديد “يوم 13”، وبعد بدء عرضه في السينمات؛ سيتفرغ لفيلمه الجديد مع أكرم حسني "العميل صفر".

وتداولت بعد الأخبار خلال الفترة الأخيرة، حول توقف تصوير فيلم العميل صفر، وانضمامه إلى قائمة الأفلام التي تواجه مصيرا مجهولا؛ بسبب الإنتاج، إلا أن منتج العمل وائل عبد الله، نفى كل هذه الأخبار، وأعلن وقتها استئناف تصويره لعرضه فى موسم راس السنة الجديدة.

اكرم حسني العميل صفر رحمة أحمد موسم رأس السنة الجديدة

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