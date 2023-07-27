نتيجة الثانوية العامة 2023.. مفاجأة بشأن مادة التاريخ والكيمياء

أكد رفعت فياض، المتخصص في شئون التعليم، أن إجمالي أوائل الثانوية العامة، 36 طالبا وطالبة في 3 شعب، وسيتم إعلان أسماء الأوائل قبل موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ24 ساعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن نتيجة الثانوية العام ستعلن بعد عودة الدكتورة رضا حجازي وزير التربية و التعليم من الخارج " تنزانيا"، و أن أوائل الثانوية العامة من حقهم الالتحاق بأي كلية يختارونها دون التقيد بالموقع الجغرافي.

ولفت إلي أن نسبة النجاح في مادة التاريخ و الكيمياء، مرتفعة ولا يوجد أي مشكلات، بعد غضب الكثير من الطلاب من الامتحان، و البعض قال إن الامتحان صعب.

وأشار إلى أن نسبة النجاح في مادة التاريخ بالثانوية العامة 90%، رغم الشكاوى التي صدرت من الكثير من الطلاب، ونسبة النجاح في الكيمياء وصلت لـ 89.8%.

وتابع نتيجة الثانوية العامة، ستعلن يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل، وأن نتيجة الـ 99.9% بالثانوية العامة لن تكون موجودة، مثل ما حدث في الثانوية الأزهرية.