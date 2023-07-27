قرار عاجل من التعليم قبل ساعات من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نشر كافة نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة حريصة على نشر كافة نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وقبل بدء تظلمات الثانوية العامة 2023 .

جدير بالذكر أن جميع نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 المقرر نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد إعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ، كانت قد تمت مراجعتها من قبل لجنة تتكون من 10 من الخبراء المتخصصين في كل مادة ، تم اختيارهم من مستشار المادة، وذلك قبل بدء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ومن المقرر أن يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤتمراً صحفيا في مقر وزارته بالعاصمة الادارية الجديدة الأسبوع المقبل ، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ، والكشف عن كافة إحصاءاتها ، وكذلك الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

ومن المقرر أن يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على موقع وزارة التعليم الاسبوع القادم

وبعد الاعتماد الرسمي مباشرة ، يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ويقدم رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بشكل مجاني بدون دفع اي مصاريف إلكترونية .