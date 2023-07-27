عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرة البحرين بالقاهرة: نقدر لمصر مواقفها الثابتة لرفعة الأمة العربية

السفيرة فوزية زينل
السفيرة فوزية زينل

أكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، اعتزاز مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعبًا، بمشاركة جمهورية مصر العربية احتفالاتها بعيدها الوطني والذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة، وتأكيدًا على عمق أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة والمتميزة في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت السفيرة فوزية زينل، في مقال نشرته صحيفة الأهرام اليوم الخميس، إن مملكة البحرين تفخر في هذه المناسبة الوطنية والعربية الغالية بما يجمعها مع الشقيقة الكبرى مصر من إرث تاريخي وثقافي وحضاري عريق، وعلاقات وثيقة يحتذى بها في التعاون والتلاحم بين الأشقاء منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل خمسة عقود، وتطورها على أسس راسخة من الود والاحترام المتبادل ووحدة الدين واللغة والدم والمصير والحرص المشترك على ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام والرخاء في المنطقة العربية والعالم أجمع.

وأكدت أن العلاقات الأخوية البحرينية المصرية تشهد تقدمًا وازدهارًا على الأصعدة والمستويات كافة بفضل دعم القيادة الحكيمة ومتابعة حكومتي البلدين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وحرصهما على عقد المباحثات السياسية وتعزيز التعاون والتنسيق والتكامل السياسي والاقتصادي والأمني وتفعيل أكثر من ثمانين اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجًا تنفيذيًا للتعاون الثنائي.

وأضافت زينل أن مملكة البحرين دائما ما تؤكد تقديرها للمواقف المشرفة لمصر العروبة في الحفاظ على الأمن القومي العربي، ونصرة قضايا أمتها العربية والإسلامية، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومواصلة مسيرتها التنموية، ودعم حقوقها التاريخية في مياه النيل عبر التوصل إلى اتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة وفق قواعد القانون الدولي، هذا إلى جانب مواصلة تنسيقهما ودورهما الحيوي والريادي في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لاسيما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وضمن منظومة الأمم المتحدة.

 

كما أكدت سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة أنه في ظل النهج الحكيم لجلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتبنى البلدان رؤية دبلوماسية متطابقة إزاء تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن الإسلامي والحرص على أمن الدول واستقرارها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ودعم التعاون مع شركائهما الدوليين في مكافحة التطرف والكراهية والإرهاب، وترسيخ التعايش السلمي والحوار بين الثقافات والأديان، والعمل على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، وفي مقدمتها حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ودعم المبادرات الدبلوماسية المصرية لإنهاء أزمات المنطقة، بما في ذلك احتضانها لقمة دول جوار السودان، وتتويج جهودها بانتخابها عضوًا في لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام لعامي 2023-2024.

وأكدت أيضا حرص البلدان الشقيقان على تعزيز التعاون التشريعي والبرلماني، وتنسيق المواقف الدولية، هذا إلى جانب التعاون والتنسيق في الشؤون الأمنية والدفاعية، وتبادل الخبرات في قطاعات الإعلام والثقافة والتنمية البشرية، مشيرة إلى تقدير بلادها مملكة البحرين لإسهامات الجالية المصرية في مختلف الجوانب التنموية والصحية والعلمية.

وفيما يخص التعاون الاقتصادي بين البلدين، أكدت السفيرة فوزية زينل أنه شهد تقدمًا ملحوظًا في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإنشاء لجنة حكومية مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، وزيادة عدد الشركات البحرينية المستثمرة في مصر، وتوقيع 12 اتفاقية وشراكة في تسع مشاريع صناعية في فبراير الماضي باستثمارات تتجاوز ملياري دولار في إطار اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بالتعاون مع الإمارات والأردن، والتنسيق في حماية البيئة لاسيما مع نجاح مصر في رئاسة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27).

واختتمت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل تصريحها قائلة إن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم، وإذ تجدد تهانيها إلى جمهورية مصر العربية في هذه المناسبة القومية العزيزة، لتجدد اعتزازها بعمق العلاقات الأخوية المتجذرة، وتقديرها للمواقف المصرية الثابتة في سبيل رفعة الأمة العربية والذود عن أمنها واستقرارها، مؤكدة حرص مملكة البحرين الدائم على توطيد أواصر الشراكة الاستراتيجية وتنميتها في جميع المجالات، بما يعود بالخير والنماء على كلا البلدين والشعبين الشقيقين، ويلبي تطلعاتهما نحو منطقة مستقرة ومزدهرة وعالم ينعم بالأمن والسلام والتقدم والرخاء.

البحرين ومصر التبادل التجاري بين البلدين التبادل التجاري الدبلوماسية المصرية الشراكة الاستراتيجية العربي المشترك العلاقات البحرينية العلاقات الدبلوماسية العلاقات البحرينية المصرية العمل العربي المشترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

البوكس بكام عندك| الأسعار الرسمية للسجائر.. لا تشتري بأكثر من ذلك

لن تستمر طوال الصيف.. تعرف على موعد انتهاء انقطاع الكهرباء

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

خطفها من الأهلي والزمالك.. بيراميدز يحسم صفقة أجنبية سوبر

قرار عاجل من التعليم قبل ساعات من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

كريم حسن شحاتة: أوسوريو يهدد بفسخ عقده مع الزمالك| تفاصيل

ترشيحاتنا

50 ألف طن حبوب مجانا.. بوتين يكشف طبيعة المساعدات الروسية لإفريقيا

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 .. ظهرت رسمياً

بعد عزله من منصبه.. روسيا تدعو لإطلاق سراح رئيس النيجر

سفيرة البحرين بالقاهرة: نقدر لمصر مواقفها الثابتة لرفعة الأمة العربية

الإمارات ترحب ببدء عمليات تفريغ ناقلة النفط «صافر» العائمة قبالة ساحل اليمن

نهضة شاملة في مطارات سيناء.. العريش يتأهب وسانت كاترين يستعد للتشغيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل أنت منهم؟| هؤلاء هم الممنوعون من تناول التين الشوكي.. استشارى يجيب

هل يمكن للأمهات الحوامل اللجوء إلى العلاج النفسي؟

البوكس بكام عندك| الأسعار الرسمية للسجائر.. لا تشتري بأكثر من ذلك

عمره 1500 عام وحر الصيف دمره.. كواليس احتراق تمثال بوذا في الصين| شاهد

فيديو

مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي ..فيديو

كانت في طريقها إلى القاهرة.. تفاصيل اندلاع حريق بسفينة شحن| فيديوجراف

مطلعش عبري.. معنى العبارة المكتوبة على ذراع أحد أفراد الطاقم الفني لبيراميدز

الدنيا معدش فيها أمان.. انفصال البلوجر دالا المهندس يثير ضجة على الفيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ