قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استخدامات الذكاء الاصطناعي فى التناسليات الحيوانية.. ورشة عمل بوزارة الزراعة

ورشة عمل
ورشة عمل
شيماء مجدي

 نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل متخصصة، حول استخدامات أحدث التطبيقات العلمية في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الموجات فوق الصوتية في دعم الفحص التناسلي ونقل الأجنة في حيوانات المزرعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود  لتحديث المنظومة البحثية وتنمية قدرات الباحثين، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، أن تلك الورشة، قد شهدت مشاركة متميزة للخبيرين الفرنسيين: "سيريل جونزاليس" و "توماس ديديلون"، حيث قدّما مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية المتقدمة.
واستعرض مدير المعهد خلال فعاليات ورشة العمل أحدث الابتكارات في تشخيص الاضطرابات التناسلية وتحسين برامج الإخصاب، كما تم أيضا استعراض أحدث الأساليب العالمية في استخدام الذكاء الاصطناعي والموجات فوق الصوتية لفحص الرحم والمبايض في الأبقار والجاموس، إضافة إلى تدريب عملي مكثف على تطبيقات نقل الأجنة.

وشملت ورشة العمل جلسات تدريبية ميدانية داخل مزرعة التجارب بالمعهد، بالإضافة الى إحدى المزارع الكبرى للأبقار بهدف إتاحة تطبيق مباشر للتقنيات الحديثة في بيئة فعلية.

وشارك في ورشة العمل أكثر من 70 متدربًا من الباحثين في معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، وممثلي الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ونقاط التلقيح الاصطناعي  التابعة للوزارة، وعدد من الأطباء البيطريين.

ومن جانبهم أشاد المشاركون بمستوى المحتوى العلمي والتطبيقي المقدم، مؤكدين أن الورشة تمثل إضافة حقيقية لبرامج التدريب المتقدمة بالمعهد، وتسهم في رفع كفاءة الكوادر البحثية والبيطرية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة التناسل بحيوانات المزرعة.

التناسليات الحيوانية البحوث الزراعية الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

الونسو

تشابي ألونسو يبرر تراجع أهداف مبابي ويشيد بكورتوا قبل مواجهة إلتشي في الليجا

شيكوبانزا

أحمد عبد الرؤوف يكشف عن موقف شيكو بانزا من مواجهة زيسكو

رمضان صبحي

أول رد فعل من بيراميدز بعد قرار حبس رمضان صبحي

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد