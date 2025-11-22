استخدامات الذكاء الاصطناعي فى التناسليات الحيوانية.. ورشة عمل بوزارة الزراعة

نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل متخصصة، حول استخدامات أحدث التطبيقات العلمية في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الموجات فوق الصوتية في دعم الفحص التناسلي ونقل الأجنة في حيوانات المزرعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود لتحديث المنظومة البحثية وتنمية قدرات الباحثين، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، أن تلك الورشة، قد شهدت مشاركة متميزة للخبيرين الفرنسيين: "سيريل جونزاليس" و "توماس ديديلون"، حيث قدّما مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية المتقدمة.

واستعرض مدير المعهد خلال فعاليات ورشة العمل أحدث الابتكارات في تشخيص الاضطرابات التناسلية وتحسين برامج الإخصاب، كما تم أيضا استعراض أحدث الأساليب العالمية في استخدام الذكاء الاصطناعي والموجات فوق الصوتية لفحص الرحم والمبايض في الأبقار والجاموس، إضافة إلى تدريب عملي مكثف على تطبيقات نقل الأجنة.

وشملت ورشة العمل جلسات تدريبية ميدانية داخل مزرعة التجارب بالمعهد، بالإضافة الى إحدى المزارع الكبرى للأبقار بهدف إتاحة تطبيق مباشر للتقنيات الحديثة في بيئة فعلية.

وشارك في ورشة العمل أكثر من 70 متدربًا من الباحثين في معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، وممثلي الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ونقاط التلقيح الاصطناعي التابعة للوزارة، وعدد من الأطباء البيطريين.



ومن جانبهم أشاد المشاركون بمستوى المحتوى العلمي والتطبيقي المقدم، مؤكدين أن الورشة تمثل إضافة حقيقية لبرامج التدريب المتقدمة بالمعهد، وتسهم في رفع كفاءة الكوادر البحثية والبيطرية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة التناسل بحيوانات المزرعة.