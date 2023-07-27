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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعيين الدكتور محمد مرسى خضير قائماً بأعمال وكيل كلية التجارة بعين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، قراراً بقيام  الدكتور محمد مرسى أحمد خضير الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتباراً من٢٠٢٣/٧/٢٦ولمدة عام.

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وكان قد عقد مكتب الجوائز بجامعة عين شمس اجتماعا هاما مع مسئولي العلاقات الثقافية بكافة كليات الجامعة لمناقشة جميع متطلبات الجوائز والوقوف على جميع المتطلبات التى تضمن استمرارية التميز  للجامعة في هذا المجال الهام.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص جامعة عين شمس  لتحقيق التميز والمنافسة ، واستمرارا لريادة جامعة عين شمس في مجال الجوائز من خلال  العلماء والرواد بكافة كليات الجامعة.

 

الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد مرسى قسم المحاسبة والمراجعة كلية التجارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة Jobs Education

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