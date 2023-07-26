صقر ومجدي يعقوب والمتيني يشهدون إطلاق الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية بعين شمس

انطلقت اليوم رسميا الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية BioNetMasr من جامعة عين شمس بحضور ا.د محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا.د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د علي الانور عميد كلية الطب، ا.د سمر كمال رئيس الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية، ا.د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي، ا.د اماني اسامة عميد كلية الصيدلة ، ا.د خالد ابو شنب وكيل كلية الصيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أساتذة الجامعات المصرية.

أكد ا.د محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي أن جامعة عين شمس تعد شريك قوي جدا في معظم مشروعات الأكاديمية، والتى يأتى من ضمنها الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية BioNetMasr، مشيرا انه هناك ٥ شبكات معلوماتية منهم ٢ بجامعة عين شمس، موضحا ان الهدف من الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية، وهو جمع كافة العلماء من مختلف الجامعات في شبكة واحدة وتوفير الدعم الفنى والمادى على المستوى القومى، وتوفير كافة الإمكانات للباحثين و العلماء، وتكوين فرق طبية متميزة من العلماء.



مشيرا إلى مشروع الجينوم المصري الذي حقق أهدافه بنسب كبيرة جدا، وأصبح لدى مصر مركز متخصص في علوم الجينوم، و كذلك خبرات وكوادر متخصصه في هذا المجال، موضحا أن المعلومات التي تصدر عن مشروع الجينوم ستؤدي الي معرفة الكثير من الحقائق و التشخيص المبكر للأمراض و العلاج في أسرع وقت.



واضاف أن الأكاديمية تعمل على توفير الدعم المادى والفنى على المستوى القومى للجهات البحثية ، لافتا إلى أن الشبكة ستعمل ككتلة تجمع كافة العلماء المتخصصين فى تكنولوجيا المعلوماتية الحيوية وعلوم الجين و أنه تم عمل شبكة فى العلوم النووية، موضحا أنه نتيجة التنسيق والعمل الجماعى من خلال هذه الشبكات المعلوماتية المختلفة ساهم فى تقدم الترتيب فى النشر الدولى و ترتيب الجامعات المصرية.

وخلال مداخلة أون لاين للسير مجدى يعقوب تحدث حول أهمية مساهمات المعلوماتية الحيوية في التسلسل الزمني للرعاية السريرية و كيف يمكن أن يساعد العلم؟ فى تطبيقات المعلوماتية الحيوية

و إنشاء مراكز وطنية مرتبطة بالخدمة السريرية موضحا إسهامات المعلوماتية الحيوية في الرعاية السريرية و كيفية أن يساعد العلم في ذلك مستشهداً بقول "بيتر مدور" إنه المجد العظيم وكذلك التهديد العظيم واننا نستطيع أن نصل لكل ما نأمل بالعلم إذا كانت النية صادقة.

وخلال كلمته أعرب أ.د.محمود المتينى عن فخره بإطلاق الشبكة القومية المصرية للمعلوماتية الحيوية - BioNetMasr في أحضان كلية الطب بجامعة عين شمس، تلك المؤسسة الطبية الرائدة التي لطالما كانت في طليعة تبني وتطوير النماذج العلمية الجديدة، نفخر بكوننا الموقع الذي تنطلق منه BioNetMasr بتعاون وتمويل من أكاديمية البحث العلمي ما يجسد التزامنا بالبقاء في طليعة التطورات التكنولوجية في العلوم الطبية والبيولوجية.



إن BioNetMasr أكثر من مجرد شبكة؛ إنها منصة ترمز إلى تطلعنا الجماعي للنهوض بقدرات مصر العلمية وتعزيز التعاون ، ليس فقط داخل مصر ، ولكن مع المجتمعات العلمية الدولية في هذا المجال الدقيق و نحن جميعا نتطلع أن تسهم BioNetMasr في تطوير القدرات العلمية و البحثية لجيل قادم من الباحثين والعلماء الذين يتمتعون بالبراعة في الاستفادة من إمكانات مجال المعلوماتية الحيوية لمجابهة التحديات الصحية التي نواجهها اليوم.



نتطلع سويا و نأمل أن تسرع BioNetMasr بشكل كبير في البحوث الجينومية، والبروتيومية، واكتشاف الأدوية، والعديد من المجالات المهمة لصحة ورفاهية مواطنينا والتي من أهمها مجال الطب المشخصن و الذي من شأنه الارتفاع بمستوي الرعاية الصحية وتقليل نفقاتها و تحسين

مخرجاتها.



و في الختام، أعرب سيادته عن امتنانه لكل من ساهم في إطلاق هذه الشبكة و أوضح أنها ليست علامة فارقة لجامعة عين شمس أو حتى المجتمع العلمي المصري فحسب، لكنها نقطة انطلاق نحو مستقبل يمكن أن تؤدي فيه قدرتنا على فهم البيانات البيولوجية ومعالجتها إلى تطورات رائدة في

الرعاية الصحية والطب.



وخلال كلمته أكد أ.د. على الانور أنه لا يخفى علينا في عصرنا هذا أن مجال المعلوماتية الحيوية قد أثبت أنه من أهم مجالات العلوم حيث يتسارع التطور التكنولوجي بوتيرة كبيرة.



و في عالم تنطلق فيه التقنية إلى فضاءات غير مسبوقة نشهدها يوماً بعد يوم، أصبحت المعلوماتية الحيوية Bioinformatics التي تمثل نقطة التقاء العلوم البيولوجية وتكنولوجيا المعلومات، أداة لا غنى عنها في فهمنا للأنظمة البيولوجية المعقدة، ما يوفر لنا طرقًا مبتكرة لتحليل وتفسير البيانات البيولوجية وتطبيقها لصالح الإرتفاع بمستوي الرعاية الصحية لمواطنينا لأنه يلعب دوراً محوريًا في تحليل كميات هائلة من البيانات البيولوجية و التي أصبحت متاحة الآن وفك شفرات الرموز الجينية، وفهم الآليات المعقدة للعمليات الحيوية و من خلال المعلوماتية الحيوية هذه، يمكننا فتح رؤى جديدة للوقاية من الأمراض، وتطوير أساليب الطب في مجالات عديدة، ودفع الابتكار في مجال الرعاية الصحية في وطننا العزيز.



وفى ختام كلمته أعلن أ.د. على الانور إطلاق الشبكة القومية المصرية للمعلوماتية الحيوية - BioNetMasr من قلب جامعة عين شمس.

وأشارت ا.د سمر كمال رئيس الشبكة المعلوماتية الحيوية BioNetMasr الي تضافر جهود الدولة لتجميع اكبر قدر من المعلومات الحيوية بهدف خدمة المشاريع القومية العلمية المتخصصة والدقيقة

وكذلك الدعم من أكاديمية البحث العلمي وجامعة عين شمس من اجل إتاحة التكنولوجيا المعلوماتية الحيوية وخاصة في علوم الجينوم وتنسيق جهود الوصول الى مجموعات البيانات الجينومية محليا واقليميا ودوليا، الي جانب تعزيز الروابط بين العلماء سواء فى الاوساط الاكاديمية لو الصناعية فى مصر.

مشيدة بتضافر جهود الدولة لتجميع اكبر قدر من المعلومات الحيوية بهدف خدمة المشاريع القومية العلمية المتخصصة والدقيقة؛ معربة عن أملها في أن تكون مصر من افضل ٢٠ دولة حول العالم فى مجال الإتاحة المعلوماتية في أقرب وقت.