لأول مرة.. الصادرات الزراعية تتجاوز الـ 5 ملايين طن منذ بداية العام

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الصادرات الزراعية تجاوزت ال 5 ملايين طن لأول مرة منذ بداية العام وبزيادة قدرها 760 الف طن عن نفس الفتره من العام وان صادرات البطاطس تقترب من ال 900 الف طن لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية.



وأشار أيضا إلى أن صادرات الموالح تتخطي حاجز المليون و 900 ألف طن لأول مرة في تاريخ الصادرات المصرية.



جاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه الوزير من د أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 26 يوليو 2023 حيث بلغت حوالي 5 ملايين و15 ألفا و764 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 760 ألفا و626 طنا عن العام الماضي الذي بلغت حوالي 4 ملايين و255 ألفا و138 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب، المانجو.



حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 903 ألف 369 طن، بالإضافة إلي تصدير 896 ألفا 447 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 351 ألفا و899 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 134 ألفا و525 طنا، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 92ألفا و 325 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 58 الفا و354 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 49 الفا و469 طنا، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 23 الفا و 985 طنا، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 23 الف و 295 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9507 أطنان، وحصلت المانجو على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 7432 طنا، وحصل الرومان على المركز الأخير بإجمالى كمية بلغت 3524 طنا.