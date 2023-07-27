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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خمّنا وسرق عفش البيت | اعتراف مثير في جريمة قتل بحدائق القبة

أرشيفية
أرشيفية

أدلى عاطلان متهمان بقتل عامل بعد وصلة تعذيب لشكهم  في المجني عليه سرقة شقة مملوكة لاحدهم باعترافات تفصيلية امام جهات التحقيق حدائق القبة.

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اعترافات..

وقال المتهم الرئيسي إن المجني عليه كان يسكن لديه ثم اكتشف اختفاء بعض الأثاث والمنقولات من الشقة قبل رحيله من المسكن، و أنه شك في المجني عليه فاصطحب صديقه المتهم الثاني وتوجها إليه ثم اصطحباه الي مسكن الأول.

كما أشار المتهمين الي أنهما في محاولة لاستخراج اعتراف من المجني عليه بسرقته المنقولات تعديا عليه بسلاح أبيض وخشبة فاحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

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البداية..

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  بلاغا بإستقبال إحدى المستشفيات لجثمان (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "مصاب بجرح نافذ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم). 


و بالإنتقال والفحص تم التقابل مع (شقيق المتوفى، وآخر) وبسؤالهما أقرا بقيام شخصين بالتعدى على المتوفى محدثين إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات بينهم عقب التأكد من صحة أقوالهم تم تحديد المتهمان وتبين أن لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وأقرا بتخلصهما من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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