هاني شاكر يطرح أحدث أغانيه .. الكبير| فيديو

طرح منذ قليل أمير الغناء العربي هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "الكبير" وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية وبمجرد نزولها تفاعل معها العديد من رواد التواصل الاجتماعي ومحبيه.

"الكبير" من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع احمد امين و الشريك الرقمي فيكتوري لينك و ميكس وماستر أسامه الهندي وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وتم طرحها على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

كما أعرب صناع الأغنية عن سعادتهم بالتعاون مع نجم كبير بحجم أمير الغناء العربي هاني شاكر وأنهم يقومون خلال هذه الفتره بتحضير العديد من المشاريع الغنائية القادمة والتي يظهر فيها الفنان هاني شاكر بشكل مختلف يكون مفاجأة للجمهور العربي .

كما يعقدون خلال هذه الفترة العديد من الجلسات الفنيه مع عدد كبير من أشهر صناع الاغنية بالوطن العربي من ملحنين وشعراء وموزعين للاستقرار علي المشاريع الغنائية التي يقومون بتنفيذها لـ صيف ٢٠٢٣.





حفل هاني شاكر

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 2 من شهر أغسطس القادم وذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش والذى تبدأ فعالياته من يوم 26 يوليو وحتي 5 أغسطس.



هاني شاكر يقدم حفلته على المسرح الشمالي وذلك فى تمام الساعة الثامنة والنصف تحت عنوان “ويستمر الفرح” ويقدم هاني شاكر خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أحدث أغنياته فرق فوق الإحساس.

