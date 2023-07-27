برلماني: قمة السيسي وبوتين تأكيد أن مصر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار بالمنطقة

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن التوجه الروسي لفتح شراكات مع إفريقيا يتواكب مع الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي، لدعم ما تسعى مصر إليه لترسيخ مكانة القارة الافريقية، وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات التنموية والمناخية.

ونوه محسن في تصريح صحفي له اليوم، بلقاء الرئيس السيسي وبوتين، قائلا: إنه تأكيد على دعم التعاون الثلاثي بين البلدين والقارة الإفريقية.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، لقاء الرئيس السيسي وبوتين، على هامش القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرج، تأكيد على أن مصر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ورقم مهم ودولة ذات ريادة.

وأشاد محسن، بتعاون مصر وروسيا في عدد من المشروعات الاستثمارية العملاقة، منها إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وتطوير منظومة النقل والسكك الحديدية. لافتا: إلى ان البلدين سيعملان على تعزيز التعاون بينهما لوضع آليات وخطط استراتيجية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

واختتم النائب احمد محسن بالقول أن قمة السيسي وبوتين حققت أهدافها، وأكدت مكانة مصر دوليا ومدى الاحترام الذي تضعه القوى العالمية لمكانة مصر وريادتها ودورها.