زد يضم ثنائي الأهلي

يسعي نادي زد الصاعد حديثا للدوري الممتاز لضم عدد من العناصر المميزة استعدادا للموسم الجديد من البطولة ، وبدأت المفاوضات مع عدد من لاعبي النادي الأهلي.

حيث توصل نادي زد لإتفاق مع النادي الأهلي لضم المهاجم مصطفي فوزي والظهير الأيمن أحمد سيد عبدالنبي من الأهلي وذلك بعقد ممتد لمدة خمسة مواسم قادمة.

ووضع النادي الأهلي بندا في عقد اللاعبين مع زد يسمح بإستعادتهم بعد الموسم الأول بمبلغ مالي معين.



وكان مصطفي فوزي وأحمد سيد عبدالنبي خاضا فترة إعارة الموسم المنتهي في الداخلية وقدما مستوي جيدا علي مدار الموسم ساهما في استمرار الفريق ببطولة الدوري الممتاز .

جدير بالذكر أن النادي الأهلي توج ببطولة الدوري للموسم المنصرم فيما هبط الثلاثي أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود .