مصرع سيدة في حادث سير بحي السمران بالعريش

لقيت سيدة مصرعها صدمتها سيارة أجرة مسرعة أثناء سيرها في حي السمران بمدينة العريش، محافظة شمال سيناء ، وتم نقل جثتها إلى ثلاجة مستشفى العريش العام ، واخطار الأجهزة المعنية بالحادث لتتولى التحقيق.



السمران :



تلقت الأجهزة المعنية في شمال سيناء إخطارًا بوصول سيدة مصابة باصابات خطيرة أثر قيام سيارة أجرة مسرعة بصدمها ، أثناء سيرها في شارع السمران بالعريش.



أسفر الحادث، عن إصابة سيدة، باشتباه نزيف بالمخ وجروح متفرقة، وتم نقلها إلى مستشفى العريش العام، إلا أنها توفيت نتيجة إصابتها رغم محاولات الفريق الطبي تقديم الاسعافات الاولية لها .



تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العريش العام، تحت تصرف النيابة العامة، لاستخراج تصريح بدفن الجثة وتم تحرير محضر بالحادث.