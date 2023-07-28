لقاء المكتبة بمسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف يشهد تفاعلا كبيرا

شاركت الدكتورة رشا عادل عميد كلية الإعلام بالجامعة الأهلية ببني سويف ببرنامج اقرأ الصيفي الذي أقيم بمسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف ، جاء ذلك بحضور الشيخ مصطفى كمال صبحي- مسئول الإرشاد الديني بالمديرية ، والشيخ علي دياب عبد الله - مدير إدارة أوقاف البندر ، والشيخ صالح أبو القاسم صالح - إمام المسجد ، وبحضور جمع غفير من رواد المكتبة من السيدات والرجال والأطفال.

برنامج اقرأ الصيفي

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء الوعي بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية اللقاءات التفاعلية داخل المكتبات من خلال برنامج ( اقرأ ) الصيفي الذي تقيمه وزارة الأوقاف.



وخلال فعالية البرنامج أكدت الدكتورة رشا عادل أن إقامة برنامج ( اقرأ ) الصيفي بمكتبات المساجد الكبرى أثبت فاعلية ونجاحًا باهرًا ، والتفاف الرواد والجمهور حول أئمة الأوقاف بهذه القوة والكثافة أكبر دليل على اهتمام الجمهور بأنشطة الأوقاف ، كما أكدت سيادتها خلال كلمتها على أهمية القراءة والاطلاع وأنها غذاء للعقول نتعرف من خلالها على ثقافات الشعوب ، وتحصن عقول أبناءنا من الفكر المتطرف ، وأن أول آية نزلت فى القرآن الكريم جاءت بالأمر بالقراءة حيث يقول الله تعالى في كتابه الكريم " اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم".

كما أشادت الدكتورة رشا عادل بالدور الريادي غير المسبوق الذى تقوم به وزارة الأوقاف لنشر المعرفة والفكر الوسطى المستنير مما يسهم بفاعلية فى بناء الأوطان ورفع رايتها ، مؤكدة أن هذا البرنامج يعد أساسًا قويًا وراسخًا في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.

وخلال الفعالية أعرب الرواد عن سعادتهم بانضمامهم إلى برنامج ( اقرأ ) الصيفي الذي تقيمه وزارة الأوقاف ، مؤكدين أن الأوقاف مصدر موثوق لتلقي الطلاب والشباب القيم والأخلاق النبيلة والعلم النافع بما تقدمه من مناهج تربوية وتعليمية وثقافية واجتماعية .