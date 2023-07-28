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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة هيئة المساحة تنتهي من أعمال تقييم مبانى ومنشآت حى ميناء العريش

أعضاء لجنة هيئة المساحة
أعضاء لجنة هيئة المساحة بالعريش


إنتهت اللجنة الجديدة المشكلة من الهيئة المصرية العامة للمساحة ، من أعمالها فى أعادة الفحص والتقييم لجميع مبانى ومنشآت حى المينا العريش البحري محافظة شمال سيناء ،  المتضررة من القرار رقم ٤٦٥ لسنة ٢٠٢١ (المرحلة الرابعة والخامسة) لتحديد التقديرات بشكل مناسب ،طبقا لتوجيهات  رئيس الجمهورية .
 

حيث قامت اللجنة بعمل فحص لمنازل المرحلة الرابعة والخامسة ، وقد راعت اللجنة الجديدة أعمالها بكل دقة مراعاة حقوق المواطنين  .

وضمت اللجنة المهندس كل من : بطرس ظريف  رئيسا وعضوية المهندس فايز خليل والمهندس كريم منصور،  والمهندس أحمد نور ، والمهندس محمد ربيع ، ورافق اللجنة خلال عملها المهندس محمد عبد الله عواد،  والمهندس عبد الله اسماعيل من هيئة الطرق والكبارى ، كما رافقها من محافظة شمال سيناء   المهندس محمد الشعراوى ، وأحمد محمود ، ومحمد عبد البديع ، وعبد المجيد صالح . 


وقد رافق مجلس حكماء الحى أعضاء اللجنة في جميع تحركاتهم بما يسهم في  حل مشكلة حى اهالي الميناء.

 

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العريش اهالي ميناء لجنة المساحة

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