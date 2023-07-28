لجنة هيئة المساحة تنتهي من أعمال تقييم مبانى ومنشآت حى ميناء العريش



إنتهت اللجنة الجديدة المشكلة من الهيئة المصرية العامة للمساحة ، من أعمالها فى أعادة الفحص والتقييم لجميع مبانى ومنشآت حى المينا العريش البحري محافظة شمال سيناء ، المتضررة من القرار رقم ٤٦٥ لسنة ٢٠٢١ (المرحلة الرابعة والخامسة) لتحديد التقديرات بشكل مناسب ،طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية .



حيث قامت اللجنة بعمل فحص لمنازل المرحلة الرابعة والخامسة ، وقد راعت اللجنة الجديدة أعمالها بكل دقة مراعاة حقوق المواطنين .

وضمت اللجنة المهندس كل من : بطرس ظريف رئيسا وعضوية المهندس فايز خليل والمهندس كريم منصور، والمهندس أحمد نور ، والمهندس محمد ربيع ، ورافق اللجنة خلال عملها المهندس محمد عبد الله عواد، والمهندس عبد الله اسماعيل من هيئة الطرق والكبارى ، كما رافقها من محافظة شمال سيناء المهندس محمد الشعراوى ، وأحمد محمود ، ومحمد عبد البديع ، وعبد المجيد صالح .





وقد رافق مجلس حكماء الحى أعضاء اللجنة في جميع تحركاتهم بما يسهم في حل مشكلة حى اهالي الميناء.







