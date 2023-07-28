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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوه تثقيفية للتوعية بمبادرة "100 يوم صحة“ بالبحيرة

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة بالبحيرة

نظم المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب ومقررة المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد نعمه كجك، ندوة تثقيفية بمجلس قرية الابعادية بحضور سهام محمد طبيبة الوحدة الصحية بالابعادية ،الشيخ محمد عادل زايد ممثل الاوقاف ، صابرين حصافى عضو اللجنه بالتضامن الاجتماعى، أميمة المسيرى مقررة اللجنه الفرعية لحماية الطفل بدمنهور.

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ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وإستمراراً لسلسلة الندوات التى ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة

حيث هدفت الندوة للتوعية بمبادرة السيد رئيس الجمهورية حملة " 100 يوم صحة“ والتى تضم فريق طبي متكامل في أكتر من تخصص، ووحدات صحية متنقلة مجهزة على أعلى مستوى ، كما تناولت الندوة التعريف بأقرب وحده مناسبه عن طريق الخط الساخن على الرقم 15335 

بالاضافه الى التعريف بقانون الطفل وخط نجدة الطفل 16000وكيفية رصد حالات الاطفال  المعرضين الخطر وكذلك مخاطر ختان الاناث وعمالة الاطفال والتنمر الذى يعد ظاهرة اجتماعية مرفوضة شكلا وموضوعا وقد استفاد من  الندوة 30 فرد من أهالى القرية.

البحيرة 100 يوم صحة القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والامومة تضامن الاجتماعي مبادرة 100 يوم صحة مجلس القومي للطفولة والأمومة

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