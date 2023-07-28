ندوه تثقيفية للتوعية بمبادرة "100 يوم صحة“ بالبحيرة

نظم المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب ومقررة المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد نعمه كجك، ندوة تثقيفية بمجلس قرية الابعادية بحضور سهام محمد طبيبة الوحدة الصحية بالابعادية ،الشيخ محمد عادل زايد ممثل الاوقاف ، صابرين حصافى عضو اللجنه بالتضامن الاجتماعى، أميمة المسيرى مقررة اللجنه الفرعية لحماية الطفل بدمنهور.

ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وإستمراراً لسلسلة الندوات التى ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة

حيث هدفت الندوة للتوعية بمبادرة السيد رئيس الجمهورية حملة " 100 يوم صحة“ والتى تضم فريق طبي متكامل في أكتر من تخصص، ووحدات صحية متنقلة مجهزة على أعلى مستوى ، كما تناولت الندوة التعريف بأقرب وحده مناسبه عن طريق الخط الساخن على الرقم 15335

بالاضافه الى التعريف بقانون الطفل وخط نجدة الطفل 16000وكيفية رصد حالات الاطفال المعرضين الخطر وكذلك مخاطر ختان الاناث وعمالة الاطفال والتنمر الذى يعد ظاهرة اجتماعية مرفوضة شكلا وموضوعا وقد استفاد من الندوة 30 فرد من أهالى القرية.