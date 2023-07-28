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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يا نضيف.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة إلى مهاجم الأهلي عقب رحيله

كهربا وشادي حسين
كهربا وشادي حسين

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، رسالة إلي شادي حسين مهاجم الفريق، بعد رحيله عن الأهلي بشكل رسمي.

وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي إنستجرام: “ربنا معاك يا اخويا وان شاء الله ربنا هيكرمك ويوفقك في الجاي يا نضيف”.

وخرج شادي حسين من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية ليقترب المهاجم من الانضمام لنادي زد الصاعد حديثا للدوري الممتاز . 

ويفاوض نادي زد عدا  من لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة الحالية بعدما تبقي رتوش أخيرة قبل الإعلان رسميا عن انضمام شادي حسين مهاجم الأهلي وسيراميكا كليوباترا سابقا .

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