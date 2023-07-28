يا نضيف.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة إلى مهاجم الأهلي عقب رحيله

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، رسالة إلي شادي حسين مهاجم الفريق، بعد رحيله عن الأهلي بشكل رسمي.

وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي إنستجرام: “ربنا معاك يا اخويا وان شاء الله ربنا هيكرمك ويوفقك في الجاي يا نضيف”.

وخرج شادي حسين من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية ليقترب المهاجم من الانضمام لنادي زد الصاعد حديثا للدوري الممتاز .

ويفاوض نادي زد عدا من لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة الحالية بعدما تبقي رتوش أخيرة قبل الإعلان رسميا عن انضمام شادي حسين مهاجم الأهلي وسيراميكا كليوباترا سابقا .