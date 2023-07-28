الموجة الحارة بريئة من حرائق غابات إيطاليا.. من السبب؟

تشهد أجزاء من جنوب إيطاليا اندلاع حرائق الغابات في الآونة الأخيرة، مما أجبر الآلاف على الهروب من منازلهم. يتم توجيه اللوم نحو العديد من المخربين كمصدر لهذه الحرائق.

حرائق الغابات تدمر إيطاليا

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، اقترح اتحاد الزراعة في كولديريتي أن حتى 60٪ من حرائق الغابات قد تكون ناتجة عن أعمال بشرية. ولكن لماذا يقوم شخص ما بإشعال حريق قاتل؟

أفاد سكان محليون في كالابريا لوسائل الإعلام بأن الحرائق تندلع بسبب تهور بعض المزارعين واضطرابات محلية بين الجيران. خاصة أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والجفاف، التي تزداد سوءًا بسبب تغير المناخ، يزيد من حدة هذه المشكلة.

في هذا الجزء من إيطاليا، تتسبب حرائق الغابات في إجلاء السكان وتحويل الأراضي إلى رماد. إنها تُحطم تاريخ الأرض وتهدد البيئة المحيطة.

حرائق الغابات تلتهم كنيسة عريقة

في السنوات الأخيرة، دمرت حرائق الغابات كنيسة تعود للقرن الثالث عشر في صقلية، وأحرقت أشجار زيتون تزيد عمرها عن مائة عام في بوليا.

ومن بين الأحداث المأساوية، توفي دييغو أكويلينو، أحد أكبر الموسيقيين الشعبيين في كالابريا، البالغ من العمر 98 عامًا، في سريره عندما امتدت ألسنة اللهب إلى منزله في وقت سابق هذا الأسبوع.

رئيس كالابريا، روبرتو أوكيوتو، أعلن أن 80٪ من حرائق الغابات في منطقته ناتجة عن عمليات إشعال متعمدة. تمتد الحرائق المتعمدة عبر المنطقة، وتشكل تهديدًا خطيرًا على الغابات والمجتمعات المحلية.

هل التغير المناخي سبب في حرائق الغابات

لا يمكن تجاهل دور التغير المناخي في زيادة تواتر وشدة حرائق الغابات. يجب أن تعمل المجتمعات المحلية والحكومات على تنفيذ استراتيجيات للتكيف مع التغير المناخي والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسهم في تفاقم هذه الظاهرة.

إن حرائق الغابات ليست مجرد كارثة بيئية، بل تؤثر أيضًا على الاقتصاد المحلي والصحة العامة. يتعين علينا أن نعمل بشكل جماعي ومتكامل لحماية غاباتنا ومواردها الطبيعية، وضمان سلامة ورفاهية المجتمعات المعنية.

ويتطلب تقليل حرائق الغابات جهودًا مشتركة من الجميع، بدءًا من الحكومات والمؤسسات البيئية ووسائل الإعلام، وصولاً إلى الأفراد في المجتمع. يجب أن نتعلم من الكوارث التي شهدناها وأن نعمل بشكل فعال لحماية غاباتنا ومنع فقدانها المستدام.