خسائر بشرية وأضرار بالممتلكات.. حرائق مستمرة في اليونان

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن استمرار الحرائق في غابات اليونان بسبب موجة الطقس الحار.
وأوضح التقرير أنه هناك خسائر بشرية وأضرار بالممتلكات بسبب الحرائق، وهذا ما أكد عليه اليونانيين .
وتابع التقرير أن كرة اللهب امتدت لأكثر جزر اليونان السياحية التي تحولت إلى مدن أشباح، وقامت السلطات اليونانية بإجلاء السائحين والسكان .
وتابع التقرير أن الفاتورة الاقتصادية نتيجة حرائق الغابات في اليونان قد تكون كبيرة خاصة وأن اليونان تعتمد بشكل كبير على السياحة .
وأكمل التقرير أن كل قارات العالم تواجه صيفا صعبا وهناك درجات حرارة قياسية وحرائق مستمرة.