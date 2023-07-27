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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خسائر بشرية وأضرار بالممتلكات.. حرائق مستمرة في اليونان

حرائق
حرائق

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن استمرار الحرائق في غابات اليونان بسبب موجة الطقس الحار.

 

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وأوضح التقرير أنه هناك خسائر بشرية وأضرار بالممتلكات بسبب الحرائق، وهذا ما أكد عليه اليونانيين .

 

وتابع التقرير أن  كرة اللهب امتدت لأكثر جزر اليونان السياحية التي تحولت إلى مدن أشباح، وقامت السلطات اليونانية بإجلاء السائحين والسكان .

 

 وتابع التقرير أن الفاتورة الاقتصادية نتيجة حرائق الغابات في اليونان قد تكون كبيرة خاصة وأن اليونان تعتمد بشكل كبير على السياحة .

 

 وأكمل التقرير أن كل قارات العالم تواجه صيفا صعبا  وهناك درجات حرارة قياسية وحرائق مستمرة.

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