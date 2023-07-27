خسائر بشرية وأضرار بالممتلكات.. حرائق مستمرة في اليونان

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن استمرار الحرائق في غابات اليونان بسبب موجة الطقس الحار.

وأوضح التقرير أنه هناك خسائر بشرية وأضرار بالممتلكات بسبب الحرائق، وهذا ما أكد عليه اليونانيين .

وتابع التقرير أن كرة اللهب امتدت لأكثر جزر اليونان السياحية التي تحولت إلى مدن أشباح، وقامت السلطات اليونانية بإجلاء السائحين والسكان .

وتابع التقرير أن الفاتورة الاقتصادية نتيجة حرائق الغابات في اليونان قد تكون كبيرة خاصة وأن اليونان تعتمد بشكل كبير على السياحة .

وأكمل التقرير أن كل قارات العالم تواجه صيفا صعبا وهناك درجات حرارة قياسية وحرائق مستمرة.