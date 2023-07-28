مبابي يثير غضب رئيس ريال مدريد

أكد تقرير صحفي، غضب فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، من كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تصرفات مبابي الواضحة بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان لم تعجب ريال مدريد، إذ يرى بيريز أن انضمام النجم الفرنسي إلى العملاق الإسباني أصبحت غير مضمونة بسبب تصرفات مبابي العلنية بشأن مستقبله، خاصة وأن الريال لا يريد تحمل نفقات مالية استثنائية هذا الصيف.



وأضافت أن كل تحركات مبابي خلال الفترة الحالية تشير إلى رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد، لكن رئيس رئيس مدريد يرى أن تصرفات اللاعب العلنية تعرض خطة ضمه في عام 2024 للخطر.

ولفت إلى أن رئيس ريال مدريد كان يفضل أن تكون قرارات مبابي سرية، لأن الوضوح أثار غضب باريس سان جيرمان واستبعد اللاعب من قائمه وعرضه للبيع للاستفادة ماديا من وراء رحيله بدلا من مغادرته مجانا الصيف المقبل.



وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن مبابي رفض عرضا خياليا للانضمام إلى الهلال السعودي، وبات رئيس ريال مدريد متوترا بشأن عملية ضم المهاجم الفرنسي، لأن التعاقد المجاني في 2025 أصبح أمر مستحيل عمليا.