المركزي التركي يكشف حقيقة طباعة أوراق نقدية جديدة فئة 500 ليرة

أصدر البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، بيانا كشف فيه حقيقة الأنباء والمزاعم المتداولة حول خطط البنك لطباعة أوراق نقدية جديدة بقيمة 500 ليرة تركية؛ مؤكدا أنه لا أساس لها من الصحة.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، أكدت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة إركان، أن هدف البنك في الوقت الحالي هو مكافحة التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد وليس طباعة أوراق نقدية جديدة.

وأشارت الى أن هدف التضخم الحالي هو 5%، وأن البنك لا يعتزم تغيير هذا الهدف في المدى القريب.

وأوضحت أنه سيستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الهدف ودعم التنمية الاقتصادية في البلاد.

تأتي هذه المزاعم في ظل التقلبات والتحديات المالية التي تشهدها الليرة التركية بسبب إنخفاض قيمتها أمام العملات الأجنبية، مما يثير القلق بشأن تأثيرها على الاقتصاد التركي.

ومع ذلك، تعمل الحكومة التركية على إيجاد سبل لاستعادة الثقة في الاقتصاد وتحسين أوضاع الليرة، من خلال اتخاذ إجراءات استباقية.