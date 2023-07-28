عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«100 يوم صحة».. تقديم 417 ألفا و405 خدمات لـ المواطنين بالمحافظات

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 417 ألفا و405 خدمات من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الخميس 27 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 13 ألف و139 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 31 ألفا و662 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ2208 أطفال، فيما قدمت 44 ألفًا و833 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 3 آلاف و163 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و6 آلاف و103 خدمات لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2225 مواطنا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ10 آلاف 678 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 15 ألفا و451 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 14 ألفا و566 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 64 ألفا، و749 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 74 ألفا، و194 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 131 ألفا و519 طفلا .

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 2915 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 54 ألف مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة سارة خلال ساعات بعد أيام اللهيب

هتتعب الأهلي أوي أوي.. مرتضى منصور يعلن حسم الزمالك لصفقة مدوية

خطفه من الزمالك.. تعليق ناري من الغندور على رحيل القندوسي من الأهلي

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

700 جنيه| مفاجأة صادمة بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

اتحاد الكرة عرف| تطورات جديدة بشأن أزمة تعدي الشحات على الشيبي

قرار عاجل بشأن التقديم برياض الأطفال في المدارس الرسمية للغات

أكمل: خسرت 3 ملايين جنيه في مشروعي وابني قعد من المدرسة

ترشيحاتنا

مصادر أمنية إسرائيلية تحذر من رفض الخدمة في سلاح الجو

رئيس نادي برشلونة: مازال الباب مفتوحا أمام ميسي للعودة في أي وقت

الدولار مقابل الجنيه.. وكالة دولية تزف بشرى قبل اجتماع البنك المركزي المصري

يوليو 2023 الأشد حرارة في التاريخ.. لماذا تزداد الحرارة سوءا؟

«100 يوم صحة».. تقديم 417 ألفا و405 خدمات لـ المواطنين بالمحافظات

الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بضغط من أمريكا ورفع الفائدة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحث مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وباكستان في التعليم وبناء القدرات

في اليوم العالمي له.. أعراض التهاب الكبد ونصائح وقائية للحماية من المرض

الموهبة والجمال عنوانها.. أبرز إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها| صور

مقطع فيديو لطفل رضيع يحظى بملايين المشاهدات لسبب صادم.. شاهد

فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسين الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ