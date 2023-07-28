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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب الجودو بـ ذهبية الفرق ببطولة أفريقيا للشباب

صدى البلد

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة لأبطال منتخب مصر للجودو المشاركين ببطولة إفريقيا للشباب والمقامة حالياً في مدغشقر، بعد تتويجهم بذهبية الفرق، والتي يشارك فيها 17 منتخبًا بإجمالي 138 لاعبا ولاعبة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أنه يتابع كافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات، في ظل دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس علي تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية.

وأشاد "صبحي" بالنتائج التي حققتها البعثة المصرية خلال منافسات البطولة والتي وضعت مصر في المركز الأول في جدول ترتيب الدول المشاركة، من خلال إحراز 14 ميدالية متنوعة (5 ذهب، 6 فضة، 3 برونز)، فضلاً عن تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات الفرق، لتضاف بذلك إلى السجل الحافل للرياضة المصرية في لعبة الجودو.

وحصل اللاعب علي درويش ذهب 81 ك، عمر الرملي ذهب 90 ك، عمار أبو هاشم ذهب 73 ك، فاطمة غانم ذهب 63 ك، آية إيهاب ذهب 78 ك، يسري سامي فضة 60 ك، زياد الدالي فضة 81 ك.

إضافة إلى كريم صبحي فضة + 100 ك، فرح أشرف فضة + 78 ك، ندى فايز فضة 52 ك، فريدة مجدي فضة 70 ك، هادي حسين برونز 100 ك، عمر رفاعي برونز + 100 ك، تسنيم رشدي برونز 57 ك.

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