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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة خالد الغندور تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة وجذابة.. شاهد

زوجة الغندور
زوجة الغندور

حرصت المذيعة دينا سليم زوجة الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، علي مشاركة متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت دينا سليم الانظار بإطلالة صيفية جذابة ووضعت بعض اللمسات من المكياج وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

وعلى جانب آخر يبدأ نادى الزمالك مشواره فى البطولة العربية بمواجهة قوية أمام الاتحاد المنستيرى اليوم الجمعة، فى افتتاح مبارياته فى البطولة العربية التى ستقام فى السعودية من الفترة 27 يوليو حتى 12 أغسطس المقبل.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى

يلتقى فريق الزمالك فى السادسة مساء اليوم الجمعة، مع فريق الاتحاد المنستيرى التونسى على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، فى أولى مباريات الزمالك فى البطولة العربية.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٧٢٨_١١٢٧٠٣
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٨_١١٢٥٠٢
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٨_١١٢٥٠٢
زوجة خالد الغندور الإعلامية دينا سليم إطلالة ناعمة وصيفية زوجة الإعلامي خالد الغندور دينا سليم البطولة العربية

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