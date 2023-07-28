متجاهلة غضب بكين.. واشنطن تستعد لإرسال أسلحة جديدة لتايوان

من المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية عن حزمة أسلحة لتايوان تبلغ قيمتها أكثر من 300 مليون دولار، حسبما قال مسؤولان أمريكيان لشبكة سي أن أن، وهي خطوة من المرجح أن تثير غضب بكين في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة إعادة العلاقات مع الصين.

قال أحد المسؤولين إن حزمة المساعدات، التي كشفت عنها رويترز، قد يتم الإعلان عنها في أقرب وقت يوم الجمعة، على الرغم من أن التوقيت قد يتغير.

وتمثل هذه الحزمة المرة الأولى التي تنقل فيها الولايات المتحدة معدات إلى تايوان بموجب ما يعرف باسم هيئة السحب الرئاسي، التي تسمح للإدارة بسحب الأسلحة والمعدات الأخرى مباشرة من مخزونات وزارة الدفاع، تمامًا مثل العديد من شحنات الأسلحة التي ترسل إلي أوكرانيا، فإن هذه العملية تسرع من نقل المخزون.

وليس من الواضح ما هي الأسلحة أو المعدات التي ستكون في حزمة السحب أو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفصل محتوياتها بشكل صريح، كما تفعل غالبًا مع الشحنات التي ترسل إلي أوكرانيا.

وفي حالات سابقة، سمحت الولايات المتحدة لتايوان بشراء أسلحة، وهي عملية تستغرق وقتًا أطول، بدلاً من تسليم المعدات مباشرة من المخزونات الأمريكية.

وتضمنت أحدث عملية شراء لتايوان الشهر الماضي 332.2 مليون دولار من الذخيرة عيار 30 ملم والمعدات ذات الصلة، بالإضافة إلى 108 ملايين دولار من الدعم اللوجستي.

وفي أوائل شهر مايو، قال وزير دفاع الجزيرة، تشيو كو تشينج، إن تايوان تجري محادثات مع الولايات المتحدة للحصول على حزمة أسلحة سريعة التعقب بقيمة 500 مليون دولار. وقال في ذلك الوقت إن الحزمة ستعوض التأخير في تسليم أسلحة أخرى، تم تحويل بعضها لتلبية الاحتياجات الملحة لأوكرانيا.

وقال مسؤول كبير بالإدارة في وقت سابق من هذا الشهر: "هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بعمل سحب من المخزون لصالح تايوان، وقد استغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً مما نتوقعه في العادة.

في الوقت نفسه، واصلت إدارة بايدن التقدم الدبلوماسي مع بكين، في محاولة لإعادة فتح خطوط الاتصال المجمدة واستئناف الحوار.

وفي يونيو، أصبح وزير الخارجية أنطوني بلينكين أول دبلوماسي أمريكي كبير يزور بكين منذ خمس سنوات. وقال بلينكين، الذي ألغى زيارة سابقة لبكين بعد أن شق منطاد تجسس صيني طريقه عبر الولايات المتحدة القارية، إن البلدين حققا تقدما نحو تحسين العلاقات بين القوتين العظميين واستقرارها.

وكانت زيارته بمثابة اختبار حاسم لمعرفة ما إذا كانت الحكومات، المتنازعة بشكل متزايد حول إجراءات تايوان والصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يمكن أن تمنع العلاقات من المزيد من التدهور.

جدير بالذكر أنه في علامة على تقدم العلاقات، زارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بكين في أوائل يوليو.