الاتحاد من أجل المتوسط: درجات الحرارة بالمنطقة أكثر 20 مرة من الأماكن الأخرى

‏قال المعتز عبادي، ‏نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للمياه والبيئة، إن الاتحاد يعمل على تكاتف الجهود في ملف الاقتصاد الأزرق والبيئة والمياه من جوانب متعددة الجانب الأول هو خلق الإرادة السياسية لما يتعلق بتطوير التعاون الدولي وكيفية وضع هذه الأجندات في مستوى دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي في منطقة حوض البحر المتوسط.

درجات الحرارة

وتابع ‏خلال لقاء له في برنامج "بصراحة"، مع الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن موضوع المياه شائك جدا بسبب بسيط وهو أن منطقة حوض البحر المتوسط مصنفة قبل موضوع التغير المناخي أن بها شح في المياه وضغط على مصادر المياه وعلى توفيرها لكافة القطاعات.

وتابع: نحن لا نتحدث فقط عن مياه الشرب ولكن نتحدث عن النشاطات الاقتصادية مثل الزراعة والسياحة، ونحن نشهد مؤخرا ارتفاع درجات الحرارة في منطقة المتوسط اكثر 20 مرة من المناطق الأخرى.