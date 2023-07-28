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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: 90% نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف بنطاق حي وسط

رصف شوارع حي وسط
رصف شوارع حي وسط الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأشار إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

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أضاف محافظ الإسكندرية، أن نسبة تنفيذ أعمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام بنطاق حي وسط قد بلغت 90% ، وذلك في 7 شوارع رئيسية بمتفرعاتهم وهم (متفرعات محرم بك و6 متفرعات- مساكن ضرغام- متفرعات  شارع البصرى ( جلال الدسوقى) الحضرة- متفرعات شارع سينما الحضرة- متفرعات شارع العطارين- متفرعات كوم الدكة-  متفرعات لاجيتيه).

هذا وقد وجه الشريف مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على إعادة الشيء لأصله عقب إنتهاء شركات المرافق من أعمالها بالشوارع في جميع الأحياء، والاستجابة لمطالب المواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين.

الاسكندرية اعمال رصف الطرق اعمال رصف الخطة الاستثمارية السيولة المرورية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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