الاتحاد من أجل المتوسط : نخطط لإشراك الاقتصادين الأزرق والأخضر في التطوير

‏قال المعتز عبادي، ‏نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للمياه والبيئة، أن لدينا خطة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة وقمنا بتطبيق السياسات العامة للاتحاد من أجل المتوسط 2030 سواء في قطاع المياه أو البيئة التي نطلق عليها الأجندة الخضراء للمتوسط لعام 2030.

خطة متكاملة لعام 2030

وتابع خلال لقاء له في برنامج "بصراحة"، مع الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن لدينا أيضا خطة للعمل فيما يتعلق بـ إشراك الاقتصادين الأزرق والأخضر في عملية التطوير ولدينا خطة متكاملة لعام 2030 تضع كافة النقاط الأساسية التي يجب علينا التركيز عليها مع الدول الأعضاء لكن اهم عنصر أن نأخذ بعين الاعتبار تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وبناء المؤسسات.