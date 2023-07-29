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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس المركز الثقافي الروسي: العالم أصبح منقسما بشكل واضح بعد أزمة أوكرانيا

رئيس المركز الثقافي
رئيس المركز الثقافي الروسي

قال مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي، إن القمة الأفريقية الروسية الحالية مختلفة تماما عما كانت عليه القمة التي أقيمت عام 2019، إذ أن القمة الماضية جاءت في ظروف متغيرة عما نعيشه الآن من أزمة كبرى، حيث كانت القمة الأولى أسهل وأبسط، خاصة في ضوء تواجد الحرب الروسية الأوكرانية في الوقت الحالي فضلا عن فيروس كورونا وأزمته على العالم. 

شعيتو: يوجد بعض الضغوطات على الدول الأفريقية لعدم الحضور في القمة الروسية الأفريقية 

وأضاف "شعيتو"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية بسمة وهبة في تغطية خاصة لبرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" للقمة الأفريقية الروسية، أن الدوائر الغربية تقوم بعمل حصار في الوقت الحالي على كل دول العالم وليس فقط على روسيا، لافتا إلى أن الضغوطات التي حدثت بعد عام 2019 على الدول الأفارقة من قبل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية كانت سبب كبير في عدم تنفيذ المقررات والتوجيهات الخاصة بالقمة الخاصة بـ 2019. 

وتابع رئيس المركز الثقافي الروسي، أنه يوجد ضغوط على بعض الدول الأفارقة من أجل عدم الحضور في القمة الروسية الأفريقية الحارية، كما أن الغرب ابتدعوا زيارة وزير الخارجية الأوكراني في هذه الفترة إلى أفريقيا لإعاقة جزء من وصول الزعماء ووزراء الخارجية إلى روسيا، لافتا إلى أن ما يشهده العالم في الوقت الحالي هو صراع دولي. 

وأردف، أن قارة أفريقيا هي مركز صراع اقتصادي سياسي يُعبر عنه حادا في ليبيا والسودان، حيث إن كل دول العالم تتصارع على ما يحدث في أفريقيا. 

وأوضح، أن العالم أصبح منقسمًا تمامًا، الغرب والولايات المتحدة أصبح طرف مستقل بنفسه، والشرق الأوسط اتخذوا جانب محايد أقرب إلى روسيا، ودول آسيا أقرب لروسيا، وأمريكا اللاتينية رفضت الهيمنة الأمريكية. 

الروسية بسمة وهبة برنامج 90 دقيقة المحور المركز الثقافي الروسي

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