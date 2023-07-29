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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة |أسباب وأعراض التهاب الكبد.. شاب صيني يصاب بمرض خطير بسبب حفلة.. سمية الخشاب تظهر بكاش مايوه على حمام سباحة.. ميريام فارس تثير الجدل بإطلالة صيفية

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

اندمج في الغناء.. شاب صيني يصاب بمرض خطير بسبب حفلة

تعرض شاب من مدينة شينزين بالصين لوعكة صحية، مما جعلت يصرخ بصوت عالي خلال حفل موسيقى لفرقة غنائية منفصلة لديه.

 

تحذير من تناول هذه الأطعمة في الصيف| اعرف السبب

 

هناك بعض الاطعمة التي لا يجب تناولها مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، وذلك لأنه يتسبب في الشعور الزائد بالحر، مما يزيد من الإحساس بالضيق والانزعاج.

 

أسباب وأعراض فيروس التهاب الكبد وطرق علاجه

 

فيروس التهاب الكبد مرض يمكن أن يسبب مجموعة من المشاكل الصحية، ويمكن أن يكون قاتلا. 

 

بكاش مايوه.. سمية الخشاب تثير الجدل بجلسة تصوير على حمام السباحة

 

نشرت سمية الخشاب عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،  فيديو من الأغنية، تحمل اسم "أركب على الموجة".

 

كاش مكشوف.. ميريام فارس تثير الجدل بإطلالة صيفية

 

نشرت الفنانة ميريام فارس، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

 

حروق الشمس.. مخاطر تقشير الجلد بعد العودة من المصيف

 

الكثير من الناس يذهب للمصايف للهروب من الموجة الحارة، خلال أشهر الصيف؛ وهو ما يجعل البعض يتعرض للحروق من أشعة الشمس الشديدة أثناء الجلوس على الشاطئ.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة شاب صيني الصيف فيروس التهاب الكبد سمية الخشاب ميريام فارس تقشير الجلد

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