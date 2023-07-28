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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 سلالات لفيروس التهاب الكبد .. وكيف ينتقل كل منها؟

أنواع إلتهاب الكبد 
أنواع إلتهاب الكبد   

يسبب الإصابة بفيروس التهاب الكبد بمجموعة من المشاكل الصحية، ويمكن أن يكون قاتلا، ويوجد خمس سلالات رئيسية من فيروس التهاب الكبد، ويشار إليها بالأنماط A، وB، وC، وD و E.

أنواع فيروس إلتهاب الكبد 

 

وعند الإصابة بإلتهاب الكبد، فإنها تختلف من جوانب هامة من بينها وسائل انتقال المرض، وشدة المرض، والتوزيع الجغرافي، وأساليب الوقاية، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

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وتؤدي سلالات B وC، بصفة خاصة إلى الإصابة بأمراض مزمنة لدى مئات الملايين من البشر، وهما أكثر الأسباب شيوعا لتليف الكبد وسرطان الكبد والوفيات المرتبطة بالتهاب الكبد الفيروسي. 

 

وتشير التقديرات إلى أن 325 مليون شخص من جميع أنحاء العالم يعانون من التهاب الكبد B و/أو C، ولا يزال الاختبار والتحليل بعيدي المنال عن معظم المصابين.

 

ويمكن الوقاية من بعض أنواع التهاب الكبد عن طريق التطعيم، وقد خلصت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية إلى أنه يمكن منع 4.5 ملايين حالة وفاة مبكرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول عام 2030 من خلال التطعيم والاختبارات التشخيصية والأدوية وحملات التثقيف. 

 

وتهدف استراتيجية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التهاب الكبد، التي أقرها جميع الدول الأعضاء في المنظمة، إلى الحد من الإصابات الجديدة بالتهاب الكبد بنسبة 90% ومن الوفيات بنسبة 65% فيما بين عامي 2016 و2030.

 

أنواع إلتهاب الكبد

 

ويظهر الكثير من المصابين بالتهاب الكبد A، أو B، أو C، أو D، أو E أعراضا خفيفة فقط، أو لا تبدو عليهم أي أعراض على الإطلاق. غير أن كل شكل من أشكال الفيروس يمكنه التسبب في أعراض تتسم بمزيد من الشدة. 

 

ويمكن أن تشمل أعراض التهاب الكبد A وB وC الحمى والتوعك وفقدان الشهية والإسهال والغثيان وإزعاجا في البطن والبول الداكن اللون واليرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين). 

 

وفي بعض الحالات، يمكن للفيروس أيضا أن يسبب عدوى الكبد المزمنة التي يمكن أن تتطور في وقت لاحق إلى تليف الكبد (تندب الكبد) أو سرطان الكبد. وهؤلاء المرضى معرضون لخطر الموت. 

 

وليس لالتهاب الكبد D وجود إلا عند الأشخاص المصابين أصلاً بالتهاب الكبد B؛ ومع ذلك، يمكن أن تسبب العدوى المزدوجة بفيروسي التهاب الكبد الوبائي B وD عدوى أكثر خطورة ونتائج صحية أسوأ، بما في ذلك تطور تليف الكبد، والإصابة بالتهاب الكبد D المزمن أمر نادر الحدوث.

 

ويبدأ التهاب الكبد E بحمى خفيفة، وانخفاض الشهية، والغثيان، والقيء لبضعة أيام. وقد يعاني بعض الأشخاص أيضا من ألم في البطن، أو حكة (دون آفات جلدية)، أو طفح جلدي، أو آلام في المفاصل. وقد يظهر عليهم أيضا اليرقان مع البول الداكن والبراز الشاحب، وتضخم طفيف وألم في الكبد (ضَخامة الكبد)، أو أحيانا فشل حاد في الكبد. 

الكبد أعراض التهاب الكبد أنواع التهاب الكبد سلالات سرطان الكبد

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