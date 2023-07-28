رئيس الإمارات يتلقى هاتفياً تعازي عدد من القادة بوفاة سعيد بن زايد

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، التعازي بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، خلال اتصالات هاتفية .

وتحدث الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية و محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، و إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف و ماريو عبدو بينيتيز رئيس جمهورية الباراجواي و سانتياغو بينيا الرئيس المنتخب للبارجواي، إلي الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.



وعبر قادة خلال الاتصالات عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى بن زايد وعموم آل نهيان، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.



من جانبه شكر رئيس الإمارات الرؤساء و الملوك، مقدراً ما أبدوه من مشاعر صادقة تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع بلدانهم مع دولة الإمارات وتمنياتهم الخالصة للدولة وقيادتها وشعبها.