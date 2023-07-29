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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمهرجان المنستير.. فايا يونان تحيى حفلا غنائيا فى تونس.. اليوم

فايا يونان
فايا يونان

تحيى الفنانة السورية فايا يونان حفلا غنائيا فى تونس اليوم ضمن فعاليات مهرجان المنستير وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

 وتشدو فايا يونان بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب الجمهور التونسى ولعل من أبرزها "بيناتنا في بحر"، "فى الطريق إليك"، "يا ليته يعلم"، و"يا قاتلي"، و"غنى"، "كيفنا تنيتاتنا" و"صدى موالنا" وغيرها.

آخر أعمال الفنانة فايا يونان
من الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة فايا يونان هى طرحها لأغنية “متل اليوم”.

كلمات أغنية متل اليوم

بكل مرة جديدة بتنسمع هالغنية
حيكون مر الوقت وكبرنا شوية
حيكون في شي راح وفي مكانه جديد
صورة حتقرب وخيال حيصير بعيد
ومسافات حتنقص ومسافات حتزيد
بس كل ما انسمعت هالغنية
اشياء بتبقى هي هي
حضل حبك متل اليوم
ويمكن اكتر شوية

وبكل مرة جديدة بتنسمع هالغنية
يمكن اشياء غريبة نصير نشوفها عادية

وحنخاف من بكرا بس حنستناه
ومسافات حتنقص ومسافات حتزيد
بس كل ما انسمعت هالغنية
اشياء بتبقى هي هي
حضل حبك متل اليوم
ويمكن اكتر شوية

وبكل مرة جديدة بتنسمع هالغنية
حيكون صار في غيرها أغاني كتير
أغاني فرحة... وأغاني أسى
منها يمكن نحفظها وتاني حتنتسى
بس كل ما انسمعت هالغنية
بعرف رح بتفكر فيي
لأن كل شي... قبل ما يمشي... بيترك أثر
ولو إنه شوية

وكل ما انسمعت هالغنية

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نبذة عن فايا يونان

فايا يونان هى مُغنية سورية كما أنها تحمل الجنسية السويدية، وُلدت في حُزيران عام 1992 في مدينة المالكية لعائلة من كلدان سوريا، وَنشأت في حلب، وَتُقيم حاليًا في بيروت.

بداية فايا يونان
بدأت فايا يونان بالظهور بشكل واسع في عام 2014 بعد إطلاقها أُغنية مُشتركة مع أُختها ريحان يونان بعنوان «لبلادي» على يوتيوب حيثُ استعرضوا فيها آثار الحَرب والدمار على الشُعوب، وقد تُرجمت هذه الأغنية إلى عدة لُغات وتم بثها عبر قنوات تلفزيونية عالمية كما أنها عُرضت في عدد من المدارس وجدت فايا دعما كبيرا، وجمهور قام بتشجيعها على مواصلة رحلتها في الغناء، حيث كان لنجاح الفيديو الأثر الأكبر على قرارها بتحويل الغناء من مجرد هواية إلى عمل رئيسي.

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