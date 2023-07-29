سقوط أجزاء من عقار بالجمرك وسط الإسكندرية

شهد حي الجمرك وسط محافظة الإسكندرية، انهيار أجزاء من عقار قديم بحارة جميعي، صادر له قرار هدم منذ 15 عامًا.

وذكر الحي في بيان أنه فور تلقي بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 31 حارة جميعي، توجهت على الفور إدارة المشروعات إلى المكان المذكور وتبين بالمعاينة أن العقار عبارة عن دور ارضي وأول علوي ، وبالرجوع لقسم المنشآت تبين أن العقار صادر له قرار هدم رقم 5 لسنة 2008.

وأضاف بيان الحي أن العقار المجاور رقم 29 حارة جميعي صادر له قرار هدم رقم 8 لسنة 2015، وكذلك العقار رقم 25 حارة جميعي صادر له قرار ترميم رقم 84 لسنة 2021، وتم عرضه علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرار للوضع الحالي للعقار، وقد تم مخاطبة القسم من قبل لعمل إخلاء فوري لخطورة العقارات حفاظا على سلامة.

يأتي هذا وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك.