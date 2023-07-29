ماكرون يترأس اليوم اجتماع دفاعي لبحث الانقلاب في النيجر

يبحث الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون، اليوم السبت آخر تطورات الانقلاب في النيجر خلال الاجتماع الدفاعي الذي يترأسه، بحسب البيان الذي أصدره قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه".

يأتي ذلك بعد يوم من إدانة ماكرون للانقلاب في النيجر، على الرئيس المنتخب محمد بازوم، الذي احتجزته قوات الحرس الرئاسي، في قصره بالعاصمة نيامي الأربعاء الماضي.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن فرنسا لها قوات في النيجر قوامها 1500 جندي.

وأصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بيانا شديد اللهجة اليوم السبت، دعا فيه قادة الانقلاب إلى الإفراج عن الرئيس بازوم، وأمهلهم 15 يوما حتى تعود الأوضاع لطبيعتها كما كانت قبل 26 يوليو الجاري.

وكان قادة انقلاب النيجر، قد أعلنوا الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيسا للبلاد أمس الجمعة، قائلين: إنهم أطاحوا ببازوم، في سابع استحواذ للجيش على السلطة في البلد.

وأعلنت سلطات الانقلاب في النيجر أمس الجمعة، تنصيب الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيسا للمجلس الانتقالي في البلاد.