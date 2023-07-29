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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من بينهم وافدين.. كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية تحتفل بتخريج 880 طالبا

احتفلت كلية طب الأسنان مساء أمس بتخرج دفعة البرنامج الدولي لهذا العام وعددهم ١٣٠ طالبا، ودفعتى ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ " الدفعة الماسية" والبالغ إجمالى عددهم ٧٥٠ طالب، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

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وفي كلمته خلال الحفل أعرب الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد الكلية عن سعادته واعتزازه  بأبنائه الطلاب من خريجي الكلية حيث تتوج هذه الاحتفالية جهد 5 سنوات من التعب والكد والعلم لتبدأ بعدها رحلة الحياة العملية والرسالة السامية لخدمة المرضى، مؤكداً أن طريق العلم لا ينتهي، وضرورة الاستمرار في التعلم والاجتهاد والمثابرة لخدمة المجتمع.

 وقدم الشكر والتقدير لأولياء الأمور علي كل ما قدموه من تضحيات لابنائهم طوال فترة سنوات الدراسة، كما قدم الشكر لإدارة الكلية من وكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين علي التنظيم وإلاعداد الجيد للحفل.

وحضر الاحتفالية الدكتورة نادية الحاروني وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة مها الطنطاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد ممدوح شكري مدير البرنامج الدولي بالكلية وأعضاء مجلس الكلية والدكتورة هالة مقلد المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بالجامعة، وهيئة التدريس والعاملين بالكلية، والطلاب الوافدين من أكثر من ١٠ دول  عربية وأفريقية و آسيوية.

الاسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه هيئه التدريس خدمة المرضي خريجي الكلية رئيس جامعة الاسكندرية طب الأسنان عبد العزيز قنصوة

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